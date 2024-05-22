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У ЄС зменшилась частка бензинових та дизельних автівок 

Середа, 22 травня 2024, 16:28 - Віктор Волокіта

У квітні загальна кількість реєстрацій нових легкових автомобілів в ЄС склала 913 995 одиниць, причому частка бензинових та дизельних авто продовжує зменшуватися.  

Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дані АСЕА. 

У порівнянні з минулим роком квітневий ринок нових легковиків у ЄС зріс на 13,7%. 

Відбулось це завдяки значному зростанню на всіх основних ринках блоку: Іспанія (+23,1%), Німеччина (+19,8%), Франція (+10,9%) та Італії (+7,7%).

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"Найбільш популярними в ЄС залишаються автомобілі з бензиновими двигунами.  Вони охопили 36% квітневого ринку нових легковиків. Однак це на 2 відсоткових пункти менше, ніж торік", - йдеться в повідомленні. 

Водночас частка гібридів зросла з 25% до 29 %. Перевагу дизельним авто віддали 13% споживачів, проти 14,7% торік. А частка електромобілів майже не змінилась – 12%.

За підсумками перших чотирьох місяців року ринок нових легкових авто у ЄС зріс на 6,6%, досягнувши майже 3,7 млн одиниць. 

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Нагадаємо: 

У першому кварталі 2024 року в Україну було імпортовано 86 590 нових та вживаних легкових автомобілів, найбільше - з Німеччини. 

Економічна правда

автомобілі ЄС
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