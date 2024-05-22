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Цьогоріч Латвія виділить 6 мільйонів євро на підримку україської інфраструктури 

Середа, 22 травня 2024, 15:47 - Віктор Волокіта

У 2024 році Латвія виділить 6 мільйонів євро на підтримку розвитку інфраструктури в Україні, і таку ж суму підтримки планується закласти на 2025 рік. 

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури з посиланням на представників латвійської делегації на чолі з Міністром економіки Латвійської Республіки Вікторсом Валайнісом під час зустрічі з українською делегацією. 

"Латвійська Республіка зацікавлена в зміцнені економічних зв’язків, зокрема, в питаннях заміщення експорту сільськогосподарської продукції з рф та розвитку експортних шляхів. 

Передбачається, що для українських експортерів, так і для латвійських партнерів буде сформована пропозиція щодо комбінованого логістичного рішення, яке включатиме як наземний, так і морський транспорт", - йдеться в повідомленні Міністерства. 

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Сторони також обговорили розширення співпраці у сфері залізничного транспорту і використання сервісу єЧерга. 

Крім того, представники латвійської делегації запевнили в готовності авіаперевізника airBaltic розпочати роботу в Україні, як тільки буде відновлене повітряне сполучення.

Нагадаємо:

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Україна отримала від латвійського донора Latvenergo гуманітарну допомогу для енергосистеми загальною вагою понад 325 тонн, зокрема трансформатор потужністю 250 МВА. 

Економічна правда

інфраструктура Латвія
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