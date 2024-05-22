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Вперше за 5 років: "Укрзалізниця" збільшила вартість постільної білизни у пасажирських поїздах

Середа, 22 травня 2024, 14:46 - Артур Крижний

Вперше за 5 років "Укрзалізниця" змінює вартість постільної білизни у пасажирських поїздах. 

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Починаючи з 22 травня постільна білизна у плацкартних та купейних вагонах коштуватиме 80 грн (замість 50 грн), у вагонах СВ – 120 грн (замість 60 грн)", - йдеться у повідомленні.

Перед зміною вартості послуги "Укрзалізниця" замінила постільну білизну у поїздах. Також до кінця червня цього року буде завершено заміну матраців та подушок на всіх рейсах далекого сполучення.

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Завдяки оптимізації проходження прикордонно-митних операцій, час подорожі на потязі за маршрутом Київ - Варшава, а також Дніпро - Київ - Хелм та Київ - Хелм скоротиться.

Укрзалізниця послуги транспорт
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Економічна правда
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