Вперше за 5 років: "Укрзалізниця" збільшила вартість постільної білизни у пасажирських поїздах

Вперше за 5 років "Укрзалізниця" змінює вартість постільної білизни у пасажирських поїздах.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Починаючи з 22 травня постільна білизна у плацкартних та купейних вагонах коштуватиме 80 грн (замість 50 грн), у вагонах СВ – 120 грн (замість 60 грн)", - йдеться у повідомленні.

Перед зміною вартості послуги "Укрзалізниця" замінила постільну білизну у поїздах. Також до кінця червня цього року буде завершено заміну матраців та подушок на всіх рейсах далекого сполучення.

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