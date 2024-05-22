Фонд держмайна планує влітку провести перші аукціони оренди 109 тисяч га агроземель

Фонд державного майна України (ФДМ) планує цього літа провести перші аукціони зі здачі в оренду сільськогосподарських земель, що перебувають під його управлінням.

Про це повідомила начальниця управління євроінтеграції та міжнародного співробітництва Олеся Мизіна, передає "Інтерфакс-Україна".

"Державні сільськогосподарські землі здаватимуть в оренду вітчизняним і міжнародним інвесторам. Залежно від використання землі термін оренди становитиме 14 або 25 років", - сказала вона на другому люксембурзько-українському бізнес-форумі "Швидке відновлення України", організованому LUCC у Люксембурзі.

Мизіна уточнила, що загалом у держави понад 800 тис. га земель, під управлінням ФДМ перебувають 386 тис. га сільгоспземель, з яких на аукціони першого пулу заплановано виставити 109 тис. га.

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Серед інших цікавих активів, окрім 19 об'єктів великої приватизації, представниця фонду виділила хлібоприймальні підприємства, значну кількість об'єктів у всій Україні для проєктів brownfield, які мають великий потенціал для інвестицій, оскільки мають усю необхідну інфраструктуру.

Начальниця управління додала, що в червні-липні на продаж буде виставлено готелі "Україна" і "Козацький", що розміщені в самому центрі Києва.

"Ми розраховуємо на інвестиційні фонди, девелоперів, яким будуть цікаві такі активи. Вони могли б придбати ці готелі і, наприклад, забезпечити їм співпрацю у відомих готельних мережах", - зазначила представниця ФДМ.

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За її словами, цікаві об'єкти є і серед націоналізованих активів, наприклад підприємство з виробництва газобетону "Аерок".

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Нагадаємо:

У державній власності залишається близько 800 тис гектарів землі і майже половина з них наразі знаходиться в розпорядженні Фонду державного майна.

В розпорядженні ФДМ 386 тисяч гектар землі, з яких 98 тисяч знаходяться в окупації.

Економічна правда