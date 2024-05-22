Правоохоронці викрили махінацію з генераторами для військових на 5 мільйонів

Державне бюро розслідувань викрило махінації з генераторами для військових на понад 5 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Працівники ДБР повідомили про підозру командиру військової частини та його заступнику, а також двом підприємцям. Встановлено, що під час закупівлі дизельних генераторів на потреби Збройних Сил України було привласнено обладнання на понад 5 млн грн", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, комерсанти, які спеціалізуються на продажі електрогенераторних установок, у 2022 році "домовились" із заступником командира військової частини. Він мав забезпечити перемогу підконтрольного ділкам товариства на закупівлю тисячі дизельних генераторів для потреб ЗСУ. Сума контракту становила майже 43 мільйони гривень.

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Так, після укладення договору підприємці майже два місяці нічого не робили. Натомість скориставшись недбалістю командира військової частини, уклали додаткову угоду. За оновленими умовами, при збереженій загальній суми договору, було зменшено на 133 одиниці кількість вже замовлених у Китаї генераторів. Ці 133 генератори згодом ділки привласнили, а державний бюджет через це втратив понад 5 млн грн.

Досудове розслідування триває.

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Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно львівського бізнесмена, який пропонував 500 тисяч доларів США одному із керівників Головного слідчого управління ДБР.