За півроку 13 "досвідчених новачків" виграли тендери щодо майна для ЗСУ: що постачають 

З грудня 2023 року, коли розпочав роботу Державний оператор тилу (ДОТ), 23 українські компанії вперше взяли участь у тендерах на закупівлю речового майна для Збройних сил України.

Про це повідомила заступник Міністра економіки України Надія Бігун.

Вона уточнила, що йдеться про національних виробників, що мають багатолітній досвід роботи та працюють із ритейловими мережами.

За її словами, 13 досвідчених компаній, які давно працюють на вітчизняному ринку, але раніше не співпрацювали з державою, стали переможцями у закупівлях одягу та іншої текстильної продукції для ЗСУ.

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Серед постачальників постільної білизни – українські підприємства з досвідом роботи понад 20 років. Ще 5 українських виробників ДОТ законтрактував на постачання кариматів, сидінь, матраців, наметів.

Також 5 українських виробників якісної військової амуніції відтепер постачатимуть її для армії напряму. Троє з них законтрактовані на постачання тактичних розвантажувальних ременів, сумок, підсумок, ще по одному постачають шоломи та тактичні окуляри. Серед них є ті, що працюють на українському ринку вже понад 10 років. Раніше наші воїни отримували їхню продукцію через волонтерів, а відтепер компанії відправляють її напряму до ЗСУ.

Нагадаємо:

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Закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" (ДОТ) у травні повідомила, що зекономила 2,2 млрд грн завдяки конкуренції на закупівлях речового майна для армії.

"Завдяки конкуренції на закупівлях речового майна Державний оператор тилу зекономив 2,2 млрд грн. Ці кошти спрямовані на закупівлю засобів індивідуального захисту для військових", – йшлося в повідомленні.