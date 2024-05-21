Болгарія вимагатиме від "Газпрому" компенсації збитків у розмірі 400 мільйонів євро 

Болгарія вимагатиме від "Газпрому" компенсації збитків у розмірі 400 млн євро за припинення постачання газу.

Про це заявив міністр енергетики Болгарії Володимир Малінов.

Він нагадав, що Росія припинила постачати газ болгарській компанії "Bulgargaz" ще у квітні 2022 року, після того, як Болгарія відмовилась сплачувати Росії поставки газу виключно в рублях.

Сума збитків становить близько 400 млн євро. Як зазначив Малінов, у разі, якщо претензія не буде задоволена добровільно у короткостроковій перспективі, "Bulgargaz" подасть арбітражну справу до Міжнародного арбітражного суду в Парижі.

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Нагадаємо:

Російський енергетичний гігант "Газпром" зазнав рекордних збитків за останніх 25 років, але Кремль збирається ще більше обкласти податками одну з найбільших державних компаній.

"Газпром" за 2023 рік отримав чистий збиток у 629 млрд рублів (майже 6,7 млрд дол) порівняно з чистим прибутком у 2022 році в розмірі 1,226 трлн рублів (близько 13 млрд дол).

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