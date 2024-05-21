Материнська компанія соцмережі Трампа отримала збиток у понад 300 мільйонів доларів

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Trump Media and Technology Group, яка володіє соціальною мережею колишнього президента США Дональда Трампа Truth Social, втратила понад 300 мільйонів доларів у першому кварталі 2024 року.

Про це повідомляє AFP.

TMTG, яка нещодавно стала публічною, з січня по березень зазнала чистих збитків у розмірі 327,6 мільйона доларів у порівнянні з 210 тисячами доларів чистих збитків за аналогічний період минулого року, йдеться в заяві компанії.

За квартал TMTG, основним активом якої є соціальна мережа Truth Social, заснована Трампом після того, як його вигнали з Twitter і Facebook у 2021 році, отримала лише 770 тисяч доларів від продажів.

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Деякі експерти порівнюють TMTG з "акціями мемів", ціни на які часто визначаються народною підтримкою, а не фінансовим станом чи баченням бізнесу.

TMTG почала публічно торгуватися на біржі Nasdaq 26 березня, а це означає, що медіагрупа республіканського кандидата в Білому домі тепер зобов'язана публікувати щоквартальні результати.

Трамп володіє 57,3 відсотка акцій TMTG, яка наприкінці березня об'єдналася з підставною компанією Digital World Acquisition.

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Нагадаємо:

Соціальна медіаплатформа колишнього президента США Дональда Трампа Truth Social зазнала збитків у 23 мільйони доларів, а чистий обсяг продажів становив 2,3 мільйона доларів.

20 лютого 2022 року в Apple App Store з'явився додаток соцмережі Truth Social, яку запустив колишній президент США Дональд Трамп.