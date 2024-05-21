На порталі "Дія" тепер можна подати заяву про пошкоджене майно від агресії РФ

Українці, чиї домівки постраждали від російської агресії, тепер можуть повідомити в міжнародний Реєстр збитків про пошкоджене чи знищене майно на порталі "Дія" - раніше сервіс був доступний тільки в застосунку "Дія".

Про це повідомляє Мінцифри.

"Дані з Реєстру стануть основою для майбутніх репарацій, які Росія має заплатити за всі руйнування та злочини", - йдеться у повідомленні.

У разі використання порталу, варто клікнути на "Каталог послуг" та обрати "Заява про відшкодування збитків".

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Якщо ж заявник використовує застосунок "Дія", то варто обрати меню "Сервіси", а потім - "Відшкодування збитків".

"Зараз послуга доступна для українців, які мають Акт про пошкоджене майно від місцевої влади. Згодом подати заяву до міжнародного Реєстру збитків буде можливо і без акта, зокрема, якщо житло на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій", - пояснили в міністерстві.

Нагадаємо:

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2 квітня в Гаазі (Нідерланди) було оголошено про технічний запуск міжнародного Реєстру збитків та початок прийому заяв постраждалих від збройної агресії Російської Федерації.

У "Дії" з'явився новий сервіс, завдяки якому можна подати заяву до міжнародного Реєстру збитків.

Економічна правда