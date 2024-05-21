IBM розробить ШІ з відкритим кодом та допоможе Саудівській Аравії навчати модель арабською мовою

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International Business Machines (IBM) заявила, що випустить сімейство моделей штучного інтелекту у вигляді програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом і допоможе Саудівській Аравії навчати систему ШІ арабською мовою.

Про це повідомляє Reuters.

IBM замість розробки закритої системи ШІ, надає відкритий доступ до самих моделей і в середу відкрила своє сімейство моделей ШІ "Граніт" для компаній, які можуть їх кастомізувати.

Інструменти Granite покликані допомогти розробникам програмного забезпечення швидше завершувати комп'ютерний код. Щоб заробити на моделях, IBM пропонує платний інструмент під назвою Watsonx, який допомагає безперешкодно запускати моделі в центрі обробки даних після їх налаштування.

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Стратегія IBM полягає в тому, щоб намагатися заробляти гроші, коли клієнти фактично використовують моделі штучного інтелекту, незалежно від того, чи вони були розроблені IBM або іншими компаніями, і чи працюють вони в центрах обробки даних IBM чи ні.

Компанія також заявила, що Саудівське управління даних і штучного інтелекту буде навчати свою арабську мовну модель "ALLaM" за допомогою Watsonx, додаючи нові мовні навички до пропозицій IBM, в тому числі здатність розуміти кілька діалектів арабської мови.

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Саудівська Аравія заявила, що компанії, включаючи Amazon Web Services, інвестують понад 10 млрд дол у будівництво центрів обробки даних у країні, оскільки королівство пустелі намагається модернізувати та диверсифікувати свою залежність від нафти.