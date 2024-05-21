Міжнародні інвестори зменшили інвестиції у німецьку нерухомість до найнижчого рівня з 2013 року

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Інвестори уникають угод з німецькою нерухомістю, оскільки цей сектор в країні переживає найгіршу кризу за останні 10 років.

Про це повідомляє Reuters.

За даними BNP Paribas Real Estate, в першому кварталі на частку іноземних інвесторів припало 35% покупок комерційної нерухомості. Це менше, ніж у будь-якому році з 2013 року, і відбувається на тлі падіння обсягів продажів на 70% порівняно з рівнем до пандемії 2020-2021 років.

За перші три місяці 2024 року ціни на комерційну нерухомість впали ще на 9,6% порівняно з попереднім роком після падіння на 10,2% у 2023 році - за даними банківської асоціації VDP, яка прогнозує, що попереду ще більше падіння.

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"Зараз економічний двигун заїкається і потребує технічного обслуговування. Це вже не та блискуча новинка, яку хочуть інвестори", - сказав Карстен Бжескі, головний економіст голландського банку ING в Німеччині, одного з найбільших іпотечних кредиторів країни.

Раніше на іноземців припадала половина всіх угод з комерційною нерухомістю, яка становить більшу частину ринку нерухомості Німеччини і затьмарює продажі житла.

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Нагадаємо:

Частина німецьких чиновників готова підтримати план США щодо використання доходів від заморожених активів РФ, які здебільшого знаходяться в Європі, для підтримки допомоги Україні у розмірі 50 млрд доларів.

Економічна правда

Экономическая правда