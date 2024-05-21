У Києві у середу обмежать рух транспорту на Оболонському проспекті

У середу, 22 травня, з 08:00 до 22:00 на Оболонському проспекті обмежать рух транспорту в напрямку від просп. Степана Бандери до вул. Героїв полку "Азов".

Про це повідомили у КМДА.

"Обмеження пов’язане з укладанням асфальтобетонного покриття на Оболонському проспекті", - йдеться в повідомленні.

У КМДА просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Реклама:

Нагадаємо:

У Києві з 21 травня до 28 вересня діятимуть обмеження руху транспорту на ділянці від вул. Сімʼї Шовкоплясів до розвороту на вул. Богатирську (ПрАТ "Оболонь").

Реклама: