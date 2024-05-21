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У Києві у середу обмежать рух транспорту на Оболонському проспекті

Вівторок, 21 травня 2024, 14:00 - Віктор Волокіта
 

У середу, 22 травня, з 08:00 до 22:00 на Оболонському проспекті обмежать рух транспорту в напрямку від просп. Степана Бандери до вул. Героїв полку "Азов". 

Про це повідомили у КМДА.

"Обмеження пов’язане з укладанням асфальтобетонного покриття на Оболонському проспекті", - йдеться в повідомленні. 

У КМДА просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

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Нагадаємо: 

У Києві з 21 травня до 28 вересня діятимуть обмеження руху транспорту на ділянці від вул. Сімʼї Шовкоплясів до розвороту на вул. Богатирську (ПрАТ "Оболонь"). 

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Економічна правда
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