ДТЕК у 2025 році хоче завершити будівництво найбільшої ВЕС у Східній Європі 

Компанія ДТЕК планує у 2025 році завершити будівництво Тилігульської вітрової електростанції, стане найбільшою ВЕС у Східній Європі, у Миколаївській області.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що група ДТЕК і Vestas 4 грудня підписали меморандум про взаєморозуміння щодо завершення будівництва найбільшої у Східній Європі вітрової електростанції. Встановлена потужність Тилігульської ВЕС становитиме 500 МВт, а загальний обсяг інвестицій в проєкт перевищать 650 млн євро.

"Фінально І та ІІ черги ДТЕК Тилігульської ВЕС матимуть 83 вітротурбіни. Станція буде здатна виробляти близько 1,7 ТВт-годин електроенергії щороку. Цього достатньо для потреб 900 тис домогосподарств. Очікується, що проєкт дозволить скоротити викиди СО2 щороку на 1,7 млн тон", – йдеться в повідомленні.

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У ДТЕК готові розпочати будівництво другої черги ВЕС у 2 кварталі наступного року, а закінчити будівництво в кінці 2025 року. Поступове підключення до мережі змонтованих вітротурбін очікується з кінця 2024 року.

Додається, що інвестиції у другу чергу Тилігульської ВЕС складуть 450 млн євро та будуть профінансовані коштом компанії, а також передових західних банків під державні гарантії.

Нагадаємо:

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Через борги, що накопичилися з боку держави у розрахунках за "зелену" енергію, "ДТЕК Тилігульська вітроелектростанція" з 1 вересня вийшла з балансувальної групи держпідприємства "Гарантований покупець" і почала продаж усієї електроенергії самостійно, на енергоринку.

У травні 2023 року енергохолдинг ДТЕК ввів в експлуатацію першу чергу Тилігульської ВЕС у Миколаївській області з 19 турбінами потужністю 114 МВт із загальної заявленої потужності 500 МВт.

25 квітня цього року Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, визначила процедуру входу і виходу об'єктів електроенергетики, яким встановлено "зелений" тариф, з балансувальної групи "ГарПоку". Виробники з ВДЕ отримали ринкову альтернативу "зеленому" тарифу і водночас зберегли можливість повернутися в з відновленням продажу виробленого ресурсу за "зеленим" тарифом.

Згідно з даними на сайті "ГарПоку", у січні 2023 року рівень розрахунків із ВДЕ-генерацією досяг 91%, у лютому - 57,9%, у березні - 51%, у квітні - 58,8%, травні - 46,5%, червні - 44,4%, за 20 днів липня - 43,3%. Загалом - 52%.

Економічна правда.