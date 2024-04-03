ОПЕК+ продовжує скорочення поставок нафти: ціна на Brent наближається до 90 доларів за барель

ОПЕК+ вирішила продовжити скорочення поставок нафти в першій половині року, що призведе до напруженості на світових ринках і потенційного зростання цін.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Група ключових членів на чолі з Саудівською Аравією рекомендувала не змінювати політику на онлайн-нараді в середу. Це означає, що обмеження видобутку нафти на рівні приблизно 2 млн барелів на добу залишиться в силі до кінця червня", - пише агентство.

Скорочення видобутку Організацією країн-експортерів нафти та її партнерами в поєднанні з напрочуд стійким попитом на паливо допомогли підштовхнути ціни на нафту до майже 90 доларів за барель в Лондоні, що є найвищим рівнем цього року. Триваючий конфлікт на Близькому Сході також підтримує ф'ючерси на нафту, додає Bloomberg.

Реклама:

За даними Міжнародного енергетичного агентства, зберігаючи обмеження, ОПЕК+, схоже, забезпечить невеликий дефіцит на світових ринках нафти протягом другого кварталу. Дефіцит може призвести до зростання цін на нафту до 100 доларів за барель, попереджає JPMorgan Chase&Co.

Спільний міністерський моніторинговий комітет "продовжить уважно оцінювати кон'юнктуру ринку", а члени ОПЕК+ підтвердили "свою готовність вжити додаткових заходів у будь-який час", йдеться в заяві ОПЕК+.

При цьому не всі країни ОПЕК+ дотримуються графіка скорочення видобутку: Ірак та Казахстан так і не здійснили узгоджених скорочень.

Реклама:

"Росія, яка спільно з Саудівською Аравією очолює ОПЕК+, також продемонструвала неоднозначні результати. Країна із запізненням запровадила обіцяне рік тому скорочення видобутку сирої нафти, але виконання скорочення експорту, узгодженого на цей рік, є менш зрозумілим.

Хоча поставки таких видів палива, як дизельне паливо, скоротилися, це може бути пов'язано з ударами українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах. Тим часом, експорт нафти відновлюється. Путін використовує доходи від продажу нафти для продовження війни проти України", - резюмує агентство.

ОПЕК+ збереться у Відні 1 червня, щоб вирішити, чи продовжувати скорочення постачань у другій половині року.

Економічна правда