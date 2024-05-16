Кудрицький прогнозує поліпшення ситуації в енергосистемі на наступному тижні

Ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже на наступному тижні.

Про це в ефірі марафону "Єдині новини" сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Однак, за його словами, повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, у період спеки та увімкнення кондиціонерів, ні восени, коли українці знову будуть вмикати обігрівачі.

"Поточні обмеження енергоспоживання запроваджуються для всіх споживачів і рівномірно розподіляються між усіма областями. А для відновлення та перебудови пошкодженої російськими обстрілами енергосистеми знадобиться тривалий час", - заявив Володимир Кудрицький.

Реклама:

Читайте також: Аварійні відключення по всій Україні: чому вимикають світло та як допомогти енергосистемі?

Нагадаємо:

Із 16:00 16 травня за вказівкою "Укренерго" знову застосовуються графіки стабілізаційних відключень.

Реклама: