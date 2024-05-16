Дохід "Київстару" впав на 14% через кібератаку у грудні минулого року

Дохід мобільного оператора "Київстар" у січні-березні знизився на 14,1% до 7,1 млрд грн у зв'язку з реалізацією масштабної програми лояльності після кібератаки наприкінці 2023 року.

Про це повідомила пресслужба оператора, пише "Інтерфакс-Україна".

"Загальний дохід компанії в першому кварталі 2024 року зменшився на 14,1% - до 7,1 млрд грн порівняно з показником першого кварталу 2023 року через безпрецедентну кібератаку на мережу "Київстар" у грудні 2023 року. Компанія на знак подяки абонентам за їхню лояльність скасувала для всіх користувачів мобільного та фіксованого зв'язку одну місячну плату за тариф", - повідомила пресслужба "Київстар", уточнивши, що основна сума компенсацій за програмою лояльності була виділена саме в першому кварталі 2024 року.

Показник EBITDA у першому кварталі знизився на 26,3% - до 3,62 млрд грн.

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Загальний операційний дохід від надання послуг мобільного зв'язку "Київстару" в зазначений період знизився на 14,9% - до 6,6 млрд грн, дохід від послуг фіксованого зв'язку знизився на 9,5% - до 419 млн грн. Дохід від надання послуг передавання даних впав на 13,3% - до 3,87 млн грн.

Кількість абонентів мобільного зв'язку "Київстар" у першому кварталі 2024 року скоротилася на 1,9% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 23,9 млн, "Домашнього інтернету" - на 1,1%, до 1,1 млн.

Водночас кількість абонентів, які використовують мобільний інтернет, зросла на 2,1% - до 17,7 млн, а обсяг використання даних - збільшився на 3,8% до 9,9 Г/байт на абонента.

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Довідка. EBITDA - це показник прибутковості до вирахування відсотків, податків, амортизації.

Нагадаємо:

Після збою рано вранці 12 грудня 2023 року, викликаного масштабною кібератакою, "Київстар" почав відновлювати послуги голосового зв'язку ввечері 13 грудня, за добу в окремих регіонах знову запрацював мобільний інтернет, а про його повне відновлення загалом у країні компанія повідомила ввечері 15 грудня.

Вранці 18 грудня 2023 року "Київстар" повідомив про відновлення послуги смс, а через добу - мобільного інтернету в метрополітені Києва та Харкова.

Мобільний оператор "Київстар" 21 грудня 2023 року оголосив, що повністю відновив усі сервіси, які постраждали через хакерську атаку.