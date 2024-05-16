Французька Danone виведе російську "дочку" з бенефіціарів Кременчуцького молокозаводу

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Кабінет міністрів погодив угоду, за якою мжінародна група компаній Danone виведе російську "дочку" зі складу бенефіціарів Кременчуцького молокозаводу.

Про це йдеться у розпорядженні уряду від 14 травня.

Зазначається, що йдеться про 1 304 125 000 простих іменних акцій, що становлять 100% статутного капіталу "Кременчуцького заводу".

На кінець першого кварталу 2024 року основним акціонером ПрАТ "Галактон" було АТ "Данон Росія" (РФ) - 94,6%, у той час як решта 5,4% належала ПрАТ "Кременчуцький міськмолокозавод".

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Згідно з розпорядженням, урядпогодив відчуження права участі "Галактон" на користь іншого члена групи Danone - ТОВ "Данон Дніпро".

Після початку повномасштабного вторгнення РФ, 28 лютого 2022 року, Кабмін ухвалив постанову "Деякі питання нотаріату в умовах воєнного часу", де передбачив подібну процедуру.

Нагадаємо:

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У лютому Financial Times повідомила, що російську частину бізнесу Danone, яка була захоплена у 2023 році за наказом Путіна, планують продати бізнесмену, повʼязаний з владою у Чечні, який наближений до Кремля.

Повідомлялось, що французька компанія Danone збирається продати Life & Nutrition російській молочній компанії "Вамін Татарстан", що належить 29-річному Мінтімеру Мінгазову.

Мінгазов був призначений до ради директорів Life & Nutrition цього літа невдовзі після того, як Кремль передав контроль над бізнесом Якубу Закрієву, 33-річному племіннику Кадирова, у відповідь на західні санкції.

Економічна правда