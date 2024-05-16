Всі розділи
Укр / Рус

Доступність інтернету та фундамент економіки: Федоров розповів про телеком в Україні до 2030 року

Четвер, 16 травня 2024, 15:40 - Економічна правда
 

Міністерство цифрової інформації презентувало стратегію розвитку електронних комунікацій в Україні до 2030 року.

Про це у своєму телеграмканалі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Стратегія має два основні напрями: доступність інтернету та електронні комунікації як фундамент економіки. З кожному напрямку міністерство разом з партнерами сформували стратегічні цілі та очікувані результати:

Відновлення. 100% відновлення мобільних та фіксованих мереж у регіонах, які постраждали під час війни.

Реклама:

Фіксований гігабітний інтернет. 75% населення і 99% об’єктів соціальної інфраструктури використовують фіксований інтернет. 

Мобільний інтернет. 98% населення України має мобільний доступ до інтернету. Середня швидкість передавання даних становить не менше 90 Мбіт/с.

Сфера електронних комунікацій сама є частиною ВВП України. Для цього нам необхідно імплементувати законодавство на 100%, отримати членство України в єдиний роумінговій зоні з ЄС.

Реклама:

"Підписали меморандум про відновлення та розвиток електронних комунікацій з регулятором сфери НКЕК та бізнесом — мобільними операторами Київстар, Vodafone та інтернет-провайдером Датагруп. Збираємо фідбек по стратегії протягом двох тижнів. Вона доступна на сайті Мінцифри — долучайтеся до громадських обговорень. Після завершення обговорень стратегію передамо на затвердження Кабінету Міністрів України", - написав Федоров. 

Нагадаємо:

Внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено 25% фіксованих мереж, знищено або пошкоджено 4,3 тис. базових станцій мобільного зв'язку.

телеком Україна
Реклама:
Матеріали за темою
Vodafone за 2023 рік заробив майже 22 мільярди 30 квітня 2024, 14:55
В Росії масово блокують сім-карти: на тиждень відключають по 300 тисяч абонентів 26 квітня 2024, 15:27
Суд все ж зняв арешт із компанії UkrTower, яку разом із lifecell купує французький мільярдер Ньєль 22 квітня 2024, 18:17
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті