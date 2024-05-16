Доступність інтернету та фундамент економіки: Федоров розповів про телеком в Україні до 2030 року

Міністерство цифрової інформації презентувало стратегію розвитку електронних комунікацій в Україні до 2030 року.

Про це у своєму телеграмканалі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Стратегія має два основні напрями: доступність інтернету та електронні комунікації як фундамент економіки. З кожному напрямку міністерство разом з партнерами сформували стратегічні цілі та очікувані результати:

— Відновлення. 100% відновлення мобільних та фіксованих мереж у регіонах, які постраждали під час війни.

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— Фіксований гігабітний інтернет. 75% населення і 99% об’єктів соціальної інфраструктури використовують фіксований інтернет.

— Мобільний інтернет. 98% населення України має мобільний доступ до інтернету. Середня швидкість передавання даних становить не менше 90 Мбіт/с.

— Сфера електронних комунікацій сама є частиною ВВП України. Для цього нам необхідно імплементувати законодавство на 100%, отримати членство України в єдиний роумінговій зоні з ЄС.

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"Підписали меморандум про відновлення та розвиток електронних комунікацій з регулятором сфери НКЕК та бізнесом — мобільними операторами Київстар, Vodafone та інтернет-провайдером Датагруп. Збираємо фідбек по стратегії протягом двох тижнів. Вона доступна на сайті Мінцифри — долучайтеся до громадських обговорень. Після завершення обговорень стратегію передамо на затвердження Кабінету Міністрів України", - написав Федоров.

Нагадаємо:

Внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено 25% фіксованих мереж, знищено або пошкоджено 4,3 тис. базових станцій мобільного зв'язку.