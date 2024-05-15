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В Україні пошкоджено 25% фіксованих мереж та тисячі станцій мобільного зв'язку

Середа, 15 травня 2024, 15:25 - Економічна правда

Внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено 25% фіксованих мереж, знищено або пошкоджено 4,3 тис. базових станцій мобільного зв'язку.

Про це повідомив віце-прем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає "Інтерфакс-Україна". 

"На сьогодні 25% фіксованих мереж пошкоджено - це факт. Знищено або пошкоджено понад 4 тис. станцій мобільного зв'язку", - сказав Федоров на презентації електронних комунікацій до 2030 року в середу, 15 травня.

Серед ризик-факторів, що впливають на телекомунікаційну галузь в Україні, він виділив кібератаки і навантаження на операторів через необхідність обслуговувати великий трафік роумінгу для майже 4 млн українських біженців.

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Україна мобільний зв'язок
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