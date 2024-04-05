Всі розділи
Укр / Рус

"Економічна правда" запрошує на конференцію "Відбудова України: чому не слід відкладати до перемоги"

АРМА отримало ще 23 мільйони компаній росіян

П'ятниця, 5 квітня 2024, 11:45 - Анастасія Жарикова

Працівники Державного бюро розслідувань за рішенням суду передали в управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) понад 23 млн гривень з рахунків компаній росіян.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Раніше за матеріалами ДБР та Київської обласної прокуратури, Печерський районний суд арештував кошти на банківських рахунках компаній, які здійснювали в Україні торгівлю хімічними продуктами, зокрема лакофарбовими матеріалами. 

Отримані прибутки від діяльності цих компаній спрямовувались до росії. Кінцевими власниками фірм є громадяни РФ.

Реклама:

Кримінальне провадження було відкрито за статтею фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Нагадуємо:

Національне агентство України з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) торік виявило в Україні активів на 100 млрд грн і стільки ж – за кордоном.

Реклама:
АРМА активи
Реклама:
Матеріали за темою
АРМА продає 1,5 тисячі тонн арештованого газу виробництва "Укрнафти" 1 квітня 2024, 18:09
АРМА просить Раду та РНБО розв'язати проблему Сахалінського родовища 29 березня 2024, 10:02
АРМА оголосило конкурс на відбір продавця для конфіскованої яхти Медведчука 20 березня 2024, 16:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті