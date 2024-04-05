АРМА отримало ще 23 мільйони компаній росіян

Працівники Державного бюро розслідувань за рішенням суду передали в управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) понад 23 млн гривень з рахунків компаній росіян.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Раніше за матеріалами ДБР та Київської обласної прокуратури, Печерський районний суд арештував кошти на банківських рахунках компаній, які здійснювали в Україні торгівлю хімічними продуктами, зокрема лакофарбовими матеріалами.

Отримані прибутки від діяльності цих компаній спрямовувались до росії. Кінцевими власниками фірм є громадяни РФ.

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Кримінальне провадження було відкрито за статтею фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Нагадуємо:

Національне агентство України з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) торік виявило в Україні активів на 100 млрд грн і стільки ж – за кордоном.

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