В уряді Китаю запевняють, що суворо контролюють експорт товарів подвійного призначення

Уряд КНР запевняє, що дотримується правил СОТ у торгівлі з Росією і суворо контролює експорт військової продукції і товарів подвійного призначення.

Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь, коментуючи інформацію про використання військами РФ продукції китайських компаній у війні проти України, передає Укрінформ.

"Китай виважено та відповідально ставиться до експорту військової продукції і суворо контролює експорт товарів подвійного призначення, включаючи безпілотники цивільного використання", – заявив Ван.

Він повторив, що Китай не є "творцем чи учасником української кризи" (так у Китаї називають війну РФ проти України), а також що Пекін "не сидів склавши руки", а всіляко сприяв мирним переговорам.

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"Перекладання провини на Китай не вирішить кризу", – заявив речник МЗС.

За його словами, між Китаєм і Росією є "звичайна" торгівля, і закликав не порушувати "законні права та інтереси" КНР.

"Звичайна торгівля Китаю з Росією… відповідає правилам СОТ і ринковим принципам, не націлена на будь-яку третю сторону і не повинна піддаватися зовнішньому втручанню чи примусу", - сказав Ван Веньбінь.

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Нагадаємо:

Виробнику побутової техніки на півдні Китаю важко доставляти свою продукцію до Росії не через проблеми з гаджетами, а через те, що великі банки Китаю обмежують платежі за такі операції через занепокоєння санкціями США.







