ОПЕК і IEA рекордно розійшлися у прогнозах щодо попиту на нафту

reuters

ОПЕК та Міжнародне енергетичне агентство (IEA), за прогнозами яких найпильніше стежать у світі, розійшлися у своїх прогнозах попиту на нафту. Розрив більший, ніж будь-коли за останні 16 років.

Про це пише Reuters, яке проаналізувало щомісячні звіти за 16 років.

"Розрив між IEA, яке представляє промислово розвинені країни, та Організацією країн-експортерів нафти, означає, що вони надсилають різні сигнали трейдерам та інвесторам щодо сили нафтового ринку в 2024 році і, в довгостроковій перспективі, щодо швидкості переходу світу на чистіші види палива", - пише агентство.

У лютому цього року МЕА прогнозувало зростання попиту на нафту на 1,22 млн барелів на добу у 2024 році, тоді як у лютневому прогнозі ОПЕК йшлося про зростання на 2,25 млн барелів на добу. Різниця - близько 1% світового попиту.

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Аналіз щомісячних звітів МЕА та ОПЕК за 16 років, проведений Reuters, показав, що розрив у 1,03 млн барелів на добу в лютому був найбільшим у перерахунку на барель за цей період.

Відповідаючи на питання про розрив між прогнозами двох агентств на 2024 рік і про те, чи вважає IEA свої прогнози більш точними, ніж прогнози ОПЕК, в IEA заявили, що цьогорічне уповільнення попиту означає повернення до тенденцій зростання, які спостерігалися до пандемії, і це уповільнення вже помітно в даних про поставки нафти.

"Ми очікуємо, що це продовжиться цього року, оскільки показники мобільності свідчать про стабілізацію автомобільного та повітряного руху", - заявили в ШУФ, додавши, що не можуть коментувати прогнози інших організацій.

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ОПЕК, яку також попросили прокоментувати розрив і пояснити, чи вважає вона свої прогнози більш точними, заявила, що її прогноз зростання попиту на нафту на 2023 рік у 2,5 млн барелів на добу лише трохи нижчий за початкову цифру, озвучену в липні 2022 року.

Як і всі економічні прогнози, прогнози попиту на нафту можуть переглядатися і залежать від багатьох подій, які неможливо передбачити, додає Reuters.

Дані про фізичне використання нафти з'являються не одразу, що ще більше ускладнює завдання щодо прогнозів.

Економічна правда