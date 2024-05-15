У Києві на Либідській частково відновили рух транспорту 

фото: кмда

У Києві на вулиці Антоновича, де сталось пошкодження тепломагістралі, частково відновили рух транспорту – однією смугою.

Про це повідомили у КМДА.

Відновити рух ще однією смугою планують 15 травня. В ефірі телемарафону повідомили, що станом на ранок 15 травня безперешкодно пропускають громадський транспорт однією смугою. Ситуацію на дорозі контролює поліція та перенаправляє приватний транспорт на об'їзд.

Паралельно триває ліквідація пошкодження теплової магістралі діаметром 1 м, що сталось у результаті проведення гідравлічних випробувань, додали в адміністрації.

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"Ці роботи – необхідні, адже дозволяють комунальним службам виявити потенційно аварійні ділянки трубопроводу і замінити їх. У результаті ми не маємо такої кількості аварій взимку, бо мінімізували їх виникнення шляхом гідравлічних випробувань влітку. Сьогодні для виконання ремонтних робіт задіяно понад десять одиниць різної техніки. Локалізація місця пошкодження проведена дуже оперативно, враховуючи діаметр мережі. Служби працюють у посиленому режимі, аби відновити транспортний рух та планову роботу", – заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

В адміністрації також нагадали, що теплоенергетики розпочали процес гідравлічних випробувань, щоб виявити "тонкі" місця на трубопроводах і своєчасно провести ремонт для посиленої роботи взимку.

Нагадаємо:

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14 травня на вулиці Антоновича, 176 у Голосіївському районі Києва прорвало магістральний водогін − вода залила дорогу поблизу метро "Либідська" і торгового центру Ocean Plаza, рух транспорту перекрили.