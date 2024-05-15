Експорт нафти з РФ обвалився до 5-місячного мінімуму через атаки дронів: прибуток зменшився

Квітневий експорт нафти й нафтопродуктів з Росії впав до рівня, який востаннє спостерігався наприкінці 2023 року. Все через атаки українських дронів і заплановане скорочення видобутку, що чинить тиск на нафтові доходи країни.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на дані Міжнародного енергетичного агентства.

Минулого місяця країна експортувала загалом 7,3 мільйона барелів на день, що на 6,4% менше, ніж у березні, йдеться у щомісячному звіті агентства. За оцінками МЕА, це найнижчий рівень експорту нафти з Росії за останні п'ять місяців.

Основна частина зниження припала на потоки продукції, які впали майже на 15% до 2,3 мільйона барелів на день, порівняно з березнем, свідчать дані.

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Вищі ціни на російську нафту і паливо частково компенсували вплив зниження експорту на доходи країни. З усім тим, за підрахунками агентства, у квітні країна заробила на експорті нафти 17,2 мільярда доларів, порівняно з 18,4 мільярда доларів місяцем раніше.

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Нагадаємо:

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Енергетичні доходи бюджету Росії за чотири місяці 2024 року становили 4,157 трлн руб, що на 82% більше порівняно з аналогічним періодом у 2023 році.

Російський енергетичний гігант "Газпром" зазнав рекордних збитків за останніх 25 років, але Кремль збирається ще більше обкласти податками одну з найбільших державних компаній.

Міністерство енергетики РФ запропонувало уряду тимчасово зняти заборону експорту бензину, введену з березня 2024 року, після серії атак на російські нафтопереробні заводи.