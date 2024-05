Головний науковий співробітник OpenAI йде з компанії

Співзасновник та головний науковий співробітник технологічної компанії OpenAI Ілля Суцкевер, через шість місяців після того, як виступив проти генерального директора Сема Альтмана.

Про це повідомляє Financial Times.

"Траєкторія розвитку компанії була не інакше як чудесною, і я впевнений, що OpenAI створить AGI "сильний штучний інтелект", який буде і безпечним, і корисним", - сказав він у прощальному повідомленні.

After almost a decade, I have made the decision to leave OpenAI. The company’s trajectory has been nothing short of miraculous, and I’m confident that OpenAI will build AGI that is both safe and beneficial under the leadership of @sama, @gdb, @miramurati and now, under the…

