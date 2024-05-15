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Головний науковий співробітник OpenAI йде з компанії

Середа, 15 травня 2024, 13:45 - Володимир Тунік-Фриз
 
Getty Images

Співзасновник та головний науковий співробітник технологічної компанії OpenAI Ілля Суцкевер, через шість місяців після того, як виступив проти генерального директора Сема Альтмана.

Про це повідомляє Financial Times.

"Траєкторія розвитку компанії була не інакше як чудесною, і я впевнений, що OpenAI створить AGI "сильний штучний інтелект", який буде і безпечним, і корисним", - сказав він у прощальному повідомленні.

Суцкевер вважається одним з провідних дослідників у галузі глибокого навчання та штучного інтелекту, а також ключовим фактором раннього домінування OpenAI у сфері генеративного ШІ - розробці інструментів, які можуть генерувати мультимедійні відповіді на людські запити.

Суцкевер був одним з головних дійових осіб невдалого "перевороту" в листопаді 2023 року, коли він приєднався до інших членів правління OpenAI, щоб змістити Сема Альтмана з посади генерального директора і вивести зі складу правління співзасновника Грега Брокмана.

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Цей крок проти Альтмана був зроблений після того, як стався розрив довіри між лідером компанії та її правлінням.

"Я глибоко шкодую про свою участь у діях правління", - написав тоді Сацкевер.

Якуб Пачоцкі, учень Суцкевера, який працював в дослідницькій групі OpenAI з 2017 року, замінить його на посаді головного наукового співробітника.

У вівторок Суцкевер натякнув, що незабаром запустить новий проєкт, не розкриваючи деталей.

Нагадаємо:

Apple наблизилася до угоди з OpenAI про використання технології ChatGPT в iPhone, що є частиною зусиль з впровадження функцій штучного інтелекту в свої пристрої.

Економічна правда

AI штучний інтелект технології компанії
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