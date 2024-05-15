Ціни на нафту зростають через очікування скорочення запасів у США

Ціни на нафту зросли 15 травня через очікування підвищення попиту, оскільки долар США ослаб, а звіт показав, що запаси нафти та бензину в США впали.

Про це пише агентство Reuters.

Ф’ючерси на нафту Brent подорожчали на 51 цент, або на 0,6%, до 82,89 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 55 центів, або на 0,7%, до 78,57 доларів за барель.

Запаси сирої нафти в США скоротилися на 3,104 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 10 травня, повідомляють ринкові джерела з посиланням на дані Американського інституту нафти. Запаси бензину впали на 1,269 млн барелів, а дистилятів зросли на 673 тис барелів.

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Дані про запаси уряду США мають бути представлені 15 травня, і вони, ймовірно, також покажуть падіння запасів сирої нафти, оскільки нафтопереробні заводи збільшують обсяги, щоб задовольнити підвищений попит на пальне, що йде на пік літнього сезону.

Дані про індекс споживчих цін (CPI) у США також повинні бути представлені 15 травня та повинні дати більш чітку інформацію про те, чи може Федеральна резервна система знизити процентні ставки пізніше цього року, що може стимулювати економіку та підвищити попит на паливо.

За словами незалежного ринкового аналітика Тіни Тенг, ціни на нафту також знайшли підтримку через більш м’який долар США та стимулюючі заходи з боку Китаю.

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Нагадаємо:

На 14 травня ціни на нафту помірно зросли, оскільки інвестори чекають на майбутні показники інфляції в США і щомісячний звіт Організації країн-експортерів нафти.