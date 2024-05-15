Київ першим в Україні запустив сервіс "Портал Захисників та Захисниць" 

Київ першим серед українських міст запустив сервіс "Портал Захисників та Захисниць". Сервіс має спростити багато процесів як для самих захисників, так і для їх родин.

Про це повідомили у КМДА.

Портал працює за принципом "єдиного вікна". Зараз на порталі вже представлено понад 40 різноманітних послуг. Серед них – соціальні, медичні, освітні та інші послуги. Перші 10 послуг вже можна оформити онлайн. Надалі ці переліки доповнюватимуться.

"Людина реєструється, проходить верифікацію й у своєму особистому кабінеті бачить, які міські послуги можна отримати. Там же, через зручний інтерфейс користувачі одразу можуть подати заявку або ж ознайомитися із процедурою отримання послуги, якщо вона потребує офлайн оформлення", – розповіли у КМДА.

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Наразі портал працює в режимі бета-версії та доступний за посиланням.

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