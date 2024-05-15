Всі розділи
Укр / Рус

Найчастіше нові автівки купують у Києві та ще чотирьох областях: найпопулярніші моделі

Середа, 15 травня 2024, 10:35 - Анастасія Дячкіна

У квітні найбільших регіональних ринків нових міст легкових авто в Україні були: Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області. Ці регіональні ринки забезпечили 64% продажів нових легковиків за минулий місяць.

Про це повідомляє Асоціація Укравтопром.

У квітні кияни придбали 2 066 нових авто (на 18% більше, ніж торік). Бестселером місяця в столиці став компактний кросовер RENAULT Duster.

На Київщині було зареєстровано 500 од. (+24%), мешканці Львівщині придбали 321 од. (+14%). В Одеській області було зареєстровано 310 од. (+19%).

Реклама:

Бестселлером для цих регіонів став кросовер TOYOTA RAV-4.

Мешканці Дніпропетровщини купили 452 од. (+6%), хітом продажів став кросовер MAZDA CX5. 

Нагадаємо: 

Реклама:

Упродовж минулого місяця українці придбалимайже 1,2 тис легкових авто, ввезених з Китаю. Це у півтора раза більше, ніж у квітні 2023 року.

авто Укравтопром
Реклама:
Матеріали за темою
Адміністрація Байдена в чотири рази підвищить мита на китайські електрокари  13 травня 2024, 11:32
Китайські авто охопили 15% квітневого ринку нових легковиків в Україні  13 травня 2024, 09:20
Tesla витратить 500 мільйонів доларів на розширення мережі зарядних станцій 10 травня 2024, 20:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті