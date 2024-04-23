Рада дозволила АРМА купувати військові облігації за арештовану валюту

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10397, який дозволяє Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) інвестувати валюту в військові облігації.

Про це повідомив у Telegram перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Закон ухвалено голосами 299 депутатів.

"Рада дозволила управління АРМА грошовими коштами в іноземній валюті. Зможуть на арештовані гроші в іноземній валюті купувати військові облігації", - написав Железняк.

Реклама:

За словами голови АРМА Олени Думи, відтепер агентство зможе на арештовані грошові кошти в іноземній валюті купувати ОВДП "Військові облігації".

Передбачається, що АРМА зможе купувати військові облігації, які номінується у валюті, за рахунок арештованих валютних коштів - без втрати коштів для власників чи держави, без махінацій на конвертації.

Облігації можна придбати, використавши не більш ніж 80% усіх наявних на рахунках коштів в доларах США. При цьому не менше ніж 20% усіх коштів продовжують залишатись на рахунках для оперативного управління, наприклад, повернення власнику у разі скасування арешту.

Реклама:

Такі норми будуть діяти під час дії воєнного стану та протягом місяця після його скасування.

Економічна правда