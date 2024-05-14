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"Укрзалізниця" від початку року відновила понад 7 тисяч вантажних вагонів

Вівторок, 14 травня 2024, 11:12 - Артур Крижний

Упродовж січня-квітня 2024 року "Укрзалізниця" на власних потужностях відремонтувала 7 088 вантажних вагонів. Зокрема, капітальним ремонтом – 2002 вагони, деповським ремонтом – 5086.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Компанія ремонтувала піввагони, спеціальний рухомий склад, цементовози та цистерни. Крім своїх вагонів, Укрзалізниця відновлює вагони приватних власників. Так, з початку року відремонтовано 2,9 тис. вантажних вагонів власності АТ "Укрзалізниця" та майже 3,4 тис. вагонів приватних власників", - йдеться у повідомленні.

Загалом упродовж 2024 року "Укрзалізниця" планує відремонтувати 19 тис. вантажних вагонів.

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Нагадаємо:

Служба безпеки України (СБУ) та Національна поліція за сприяння керівництва "Укрзалізниці" викрили на корупції заступника керівника служби колії регіональної філії АТ "Укрзалізниця" у Києві.

"Укрзалізниця" вимикає підсвітку фасадів найбільших залізничних вокзалів країни - Києва, Львова, Дніпра, Одеси та Харкова - задля ощадливого споживання у пікові години.

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