Мінфін у 1 кварталі залучив до бюджету майже 120 мільярдів від продажу ОВДП

У січні-березні 2024 року Міністерство фінансів провело 46 аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП), залучивши 119,6 млрд грн на покриття дефіциту держбюджету.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

При цьому відсоток рефінансування ринкових ОВДП станом на 31 березня 2024 року становив 138%, відсоток рефінансування ОВДП, номінованих у гривні - 207%, в доларах США - 97%, в євро - 93%.

Нагадаємо:

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Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 7 травня залучило до державного бюджету понад 9,3 млрд грн.

За час дії воєнного стану в Україні урядом на первинних аукціонах з розміщення ОВДП було залучено до держбюджету майже 938 млрд грн в еквіваленті.

Економічна правда

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