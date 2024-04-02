Упродовж воєнного стану з продажу облігацій до держбюджету залучили майже трильйон

За час дії воєнного стану в Україні урядом на первинних аукціонах з розміщення ОВДП було залучено до держбюджету майже 938 млрд грн в еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"З початку 2024 року уряд залучив від продажу ОВДП на аукціонах майже 120 млрд грн в еквіваленті, а загалом упродовж воєнного стану – майже 938 млрд грн в еквіваленті", - йдеться у повідомленні.

За даними Депозитарію НБУ, упродовж трьох місяців 2024 року Уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 69 млрд грн, 763,6 млн доларів та 514,2 млн євро. На погашення з початку року було спрямовано 26,1 мільярда грн, 810,9 млн доларів та 555,5 млн євро.

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Протягом січня – березня 2024 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 39,2 мільярда грн в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в березні – на 19,1 мільярда грн в еквіваленті.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів 26 березня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету понад 12,5 млрд грн.

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