"Нова пошта" відкрила перші відділення у Великій Британії

фото: нова пошта

Українська логістична компанія "Нова пошта" оголосила про вихід на ринок Великої Британії, відкривши там два відділення Nova Post та запустивши кур'єрську доставку.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Термін доставки з України - від 5 днів.

Це 13 європейська країна, у якій "Нова пошта" відкрила два відділення та запустила кур’єрську доставку", - додали в компанії.

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"Нова пошта" відкрила два відділення у Лондоні: поштове до 30 кг та вантажне до 1000 кг.

Вони працюють щодня за адресами:

поштове відділення до 30 кг: 42 Fleet St, Temple, EC4Y 1BT.

вантажне відділення до 1000 кг: Unit 7, Falcon Court, St. Martin`s Way, SW17 0JH

При цьому вартість доставки з України у Велику Британію у відділення становитиме:

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документи до 1 кг - 900 грн

посилки до 2 кг - 950 грн

посилки до 10 кг - 1500 грн

посилки до 30 кг - 2500 грн.

Також клієнти можуть замовляти доставку посилок до 100 кг кур’єром на будь-яку адресу в Англії, Шотландії, Північній Ірландії та Вельсі. За відправлення до 30 кг потрібно буде додатково сплатити +100 грн, а за кожні 100 кг посилки +250 грн, пояснили в компанії.

"Ми продовжуємо масштабуватися у Європі. Минулого тижня відкрилися в Іспанії, а сьогодні відзначаємо офіційний старт роботи на ринку Великої Британії. Разом із відкриттям відділень ми запустили і кур'єрську доставку.

Найближчим часом надамо можливість відправляти і отримувати посилки через мережу поштоматів нашого партнера InPost. Усе це ми робимо, аби в українців був зручний і швидкий сервіс доставки, до якого вони звикли вдома", - заявив співвласник групи компаній NOVA (Нової "пошти") Вячеслав Климов.

Нагадаємо:

Українська логістична компанія "Нова пошта" відкрила перше відділення Nova Post в Іспанії. Термін доставки з України - від 8 днів.

Економічна правда