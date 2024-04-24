Більш ніж половина новобудов в Україні мають судові процеси щодо земельних ділянок

В Україні 54% житлових комплексів, що наразі будуються, мають судові процеси щодо земельних ділянок, з яких частина забудовників не подовжити оренду землі, де триває будівництво.

Про це повідомляє Опендатабот.

Зазначається, що серед майже чотирьох сотень проаналізованих новобудов у 214 житлових комплексів наявні суди щодо землі, на якій їх зводять. Забудовники ще 22 ЖК не подовжили оренду земельної ділянки.

Найбільш критична ситуація у 9 майбутніх комплексах — в реєстрі речових прав відсутня інформація про зв’язок землі із будівництвом.

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За словами засновника Опендатаботу Олексія Іванкіна, відсутність будь-яких дозволів, прав на землю або неправильне землевикористання на момент, коли зводять новобудову створює простір для корупції тоді, коли будівлю вводитимуть до експлуатації.

Додається, Опендатабот проаналізував низку державних реєстрів та публічну інформацію дані за запитами з Єдиного державного реєстру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно України для отримання інформації про всі будинки, що наразі будуються в Україні. Дані про усі новобудови країни зібрано в проєкті "Опендатабот. Корупційні ризики новобудов".

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Нагадаємо:

Загальна площа житлових будинків, на які видано дозволи на виконання будівельних робіт (нове будівництво), за підсумками 2023 року скоротилася на 37% порівняно з 2022 роком – до 4,2 млн кв. м.