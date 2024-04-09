Intel випускає нову версію свого ШІ-чипа, щоб кинути виклик Nvidia

Корпорація Intel випускає нову версію свого чипа штучного інтелекту, прагнучи кинути виклик корпорації Nvidia. Водночас у Nvidia цього року вийде власний оновлений чип.

Про це пише Bloomberg.

Оновлений процесор під назвою Gaudi 3 буде широко доступний у третьому кварталі, повідомила Intel. Чип призначений для підвищення продуктивності у двох ключових сферах: допомога в навчанні систем штучного інтелекту – процес, який передбачає бомбардування їх даними – і запуск готового програмного забезпечення.

Бурхливий попит на послуги штучного інтелекту змусив технологічні компанії шукати ці так звані чипи-прискорювачі, але Nvidia побачила більшість переваг. Попередні версії Gaudi не змогли досягти збільшення частки ринку, на яке сподівалася Intel, заявив головний виконавчий директор Пет Гелсінгер. Він очікує, що нова модель матиме більший вплив.

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"Кинути виклик Nvidia буде нелегко. Неперевершений успіх прискорювача H100 цієї компанії допоміг більш ніж подвоїти дохід і підвищити його ринкову оцінку понад 2 трильйони доларів. І тепер Nvidia прагне збільшити свою перевагу за допомогою щойно анонсованої чип-платформи під назвою Blackwell. Системи на основі цього продукту будуть доступні пізніше цього року, повідомила компанія в березні", – йдеться у публікації Bloomberg.

Акції Intel зросли на 1,4% до 38,50 дол станом ранок 9 квітня, припинивши попереднє зниження. Цього року вони впали на 24%.

За оцінкою Intel, Gaudi 3 буде швидше та енергоефективніше H100 від Nvidia. За словами виробника чипів, він навчатиме певні типи моделей ШІ в 1,7 раза швидше. За словами Intel, цей продукт приблизно дорівнює новому H200 від Nvidia, демонструючи трохи кращі результати в деяких областях і трохи відстаючи в інших.

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Нагадаємо:

Виробник ШІ-чипів Nvidia увійшов до трійки найдорожчих публічних компаній у світі після Apple і Microsoft, обігнавши Saudi Aramco.