Енерготрейдери прогнозують ціни на нафту цього року у межах 80-100 доларів за барель

Найбільший енерготрейдер Vitol прогнозує збільшення світового попиту на нафту та можливий діапазон цін на чорне золото у межах 80-100 доларів за барель.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на заяву гендиректора компанії.

"Ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 80-100 доларів за барель, а світовий попит на нафту зросте на 1,9 мільйона барелів на день у 2024 році", - заявив генеральний директор найбільшого у світі енерготрейдера Vitol Рассел Харді.

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Ціни на нафту зросли після того, як зменшилися надії на те, що переговори між Ізраїлем і ХАМАС приведуть до припинення вогню в Газі на тлі побоювань, що затяжний конфлікт може потенційно порушити постачання з близькосхідного регіону.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 14 центів до 90,52 дол за барель до 06:10 за Гринвічем. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 10 центів до 86,53 дол.