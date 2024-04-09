Курс валют на 9 квітня: НБУ повернувся до ослаблення гривні

На 9 квітня Національний банк повернувся до ослаблення національної валюти до долара та євро, курси в банках відреагували відповідно.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 38,9882 грн, євро – 42,2008 грн (напередодні долар - 38,8437 грн, євро – 42,0910 грн).

На 11:15 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 38,99 – 39,35 грн проти котирувань у 38,38 – 39,28 грн напередодні.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 42,73– 42,95 грн проти курсу 42,61 – 42,85 грн за євро напередодні.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,9 - 39,3 грн (курс на 8 квітня – 38,8 - 39,3 грн);

Євро – 42,21 - 42,85 грн (курс на 8 квітня – 42,15 - 42,85 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 38,75 - 39,35 грн;

Ощадбанк – 39,0 - 39,5 грн;

Укрексімбанк – 38,9 - 39,5 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 39,37 грн за долар, monobank – 39,36 грн.

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