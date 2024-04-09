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Попит українців на електромобілі зріс у березні більш ніж удвічі: топ-5 моделей

Вівторок, 9 квітня 2024, 10:55 - Олексій Павлиш
 
nissan

У березні 2024 року автопарк України поповнили понад 4,4 тис авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV) - порівняно з березнем 2023 року попит на електромобілі зріс у 2,3 раза.

Про це повідомляє профільна асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що частка нових машин в реєстраціях BEV становила 20%.

При цьому основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4337 шт. (нових - 900 шт., уживаних - 3437 шт.).

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Серед 83 комерційних електромобілів новими були лише 5 авто.

До топ-5 нових електромобілів місяця потрапили:

  1. Volkswagen ID.4 - 207 од.;
  2. BYD Song Plus - 112 од.;
  3. Honda eNS1 - 79 од.;
  4. Honda M-NV - 70 од.;
  5. Nissan Ariya - 68 од.

Серед вперше зареєстрованих в Україні у березні вживаних електромобілів лідирували:

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  1. Nissan Leaf - 546 од.;
  2. Tesla Model 3 - 456 од.;
  3. Tesla Model Y - 349 од.;
  4. Volkswagen e-Golf - 246 од.;
  5. Tesla Model S - 192 од.

Нагадаємо:

Упродовж березня 2024 року український автопарк поповнили більше 21 тис вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону - у порівнянні з березнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились майже у півтора раза.

Економічна правда

авто електромобіль
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