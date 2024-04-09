Попит українців на електромобілі зріс у березні більш ніж удвічі: топ-5 моделей
У березні 2024 року автопарк України поповнили понад 4,4 тис авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV) - порівняно з березнем 2023 року попит на електромобілі зріс у 2,3 раза.
Про це повідомляє профільна асоціація "Укравтопром".
Зазначається, що частка нових машин в реєстраціях BEV становила 20%.
При цьому основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4337 шт. (нових - 900 шт., уживаних - 3437 шт.).
Серед 83 комерційних електромобілів новими були лише 5 авто.
До топ-5 нових електромобілів місяця потрапили:
- Volkswagen ID.4 - 207 од.;
- BYD Song Plus - 112 од.;
- Honda eNS1 - 79 од.;
- Honda M-NV - 70 од.;
- Nissan Ariya - 68 од.
Серед вперше зареєстрованих в Україні у березні вживаних електромобілів лідирували:
- Nissan Leaf - 546 од.;
- Tesla Model 3 - 456 од.;
- Tesla Model Y - 349 од.;
- Volkswagen e-Golf - 246 од.;
- Tesla Model S - 192 од.
Нагадаємо:
Упродовж березня 2024 року український автопарк поповнили більше 21 тис вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону - у порівнянні з березнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились майже у півтора раза.
Економічна правда