Попит на ввезені з-за кордону вживані авто продовжує зростати – асоціація
Упродовж березня 2024 року український автопарк поповнили більше 21 тис вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону - у порівнянні з березнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились майже у півтора раза.
Про це повідомляє профільна асоціація "Укравтопром".
Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 48%.
Далі йдуть: дизельні - 25%, електромобілі - 16%, авто з ГБО - 6%, гібриди - 5%.
При цьому лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, в березні став Volkswagen Golf.
До топ-10найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- Volkswagen Golf - 1146 од.;
- Renault Megane - 969 од.;
- Skoda Octavia - 763 од.;
- Volkswagen Passat - 653 од.;
- Nissan Leaf - 546 од.;
- Volkswagen Tiguan - 544 од.;
- Nissan Rogue - 523 од.;
- Audi Q5 - 477 од.;
- Tesla Model 3 - 456 од.;
- Audi A4 - 401 од.
При цьому середній вік вживаних машин, що у березні перейшли на українські номери, становить 9,4 року.
"Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 55,5 тис. уживаних легковиків, що на 42% більше, ніж за аналогічний період 2023 року", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
У березні на українському ринку було зареєстровано майже 6,7 тис нових легкових авто, що у півтора раза більше ніж торік.
Економічна правда