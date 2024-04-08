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Попит на ввезені з-за кордону вживані авто продовжує зростати – асоціація

Понеділок, 8 квітня 2024, 09:00 - Олексій Павлиш

Упродовж березня 2024 року український автопарк поповнили більше 21 тис вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону - у порівнянні з березнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились майже у півтора раза.

Про це повідомляє профільна асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 48%.

Далі йдуть: дизельні - 25%, електромобілі - 16%, авто з ГБО - 6%, гібриди - 5%.

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При цьому лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, в березні став Volkswagen Golf.

До топ-10найпопулярніших моделей місяця увійшли:

  1. Volkswagen Golf - 1146 од.;
  2. Renault Megane - 969 од.;
  3. Skoda Octavia - 763 од.;
  4. Volkswagen Passat - 653 од.;
  5. Nissan Leaf - 546 од.;
  6. Volkswagen Tiguan - 544 од.;
  7. Nissan Rogue - 523 од.;
  8. Audi Q5 - 477 од.;
  9. Tesla Model 3 - 456 од.;
  10. Audi A4 - 401 од.

При цьому середній вік вживаних машин, що у березні перейшли на українські номери, становить 9,4 року.

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"Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 55,5 тис. уживаних легковиків, що на 42% більше, ніж за аналогічний період 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У березні на українському ринку було зареєстровано майже 6,7 тис нових легкових авто, що у півтора раза більше ніж торік.

Економічна правда

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