Попит на ввезені з-за кордону вживані авто продовжує зростати – асоціація

Упродовж березня 2024 року український автопарк поповнили більше 21 тис вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону - у порівнянні з березнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились майже у півтора раза.

Про це повідомляє профільна асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 48%.

Далі йдуть: дизельні - 25%, електромобілі - 16%, авто з ГБО - 6%, гібриди - 5%.

Реклама:

При цьому лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, в березні став Volkswagen Golf.

До топ-10найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf - 1146 од.; Renault Megane - 969 од.; Skoda Octavia - 763 од.; Volkswagen Passat - 653 од.; Nissan Leaf - 546 од.; Volkswagen Tiguan - 544 од.; Nissan Rogue - 523 од.; Audi Q5 - 477 од.; Tesla Model 3 - 456 од.; Audi A4 - 401 од.

При цьому середній вік вживаних машин, що у березні перейшли на українські номери, становить 9,4 року.

Реклама:

"Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 55,5 тис. уживаних легковиків, що на 42% більше, ніж за аналогічний період 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У березні на українському ринку було зареєстровано майже 6,7 тис нових легкових авто, що у півтора раза більше ніж торік.

Економічна правда