Всі розділи
Укр / Рус

"Економічна правда" запрошує на конференцію "Відбудова України: чому не слід відкладати до перемоги"

Користувачі Android зможуть автоматично розпізнавати невідомі номери

Понеділок, 8 квітня 2024, 19:51 - Анастасія Дячкіна
 
фото: PiunikaWeb

Компанія Google розробляє сервіс Lookup, який зможе визначати власників невідомих номерів, які дзвонили користувачам. 

Про це пише The Verge.

Компанія Google розробляє нову функцію для власників Google Pixel. Застосунок дозволить ідентифікувати номер телефону, навіть якщо він не збережений у телефонній книзі. 

Отримуючи виклик від невідомого номера, поруч з’являється кнопка "Пошук". Під час натискання на неї система автоматично виконує пошук в Google.

Реклама:

"Хоча програма Google Phone є типовою для телефонів Pixel, інші власники Android можуть її завантажити. Нова кнопка "Пошук" містить інші параметри, як-от "Блокувати" та "Історію", які ви бачите, коли торкаєтеся нещодавнього виклику в програмі "Телефон", – пише The Verge.

Функція вже працює в Японії з березня. Очікується, що Google може представити її для користувачів по всьому світу в червневому Feature Drop.

Нагадаємо: 

Реклама:

З середини лютого штучний інтелект Gemini від Google став доступним на iOS і Android за межами США.

Android Google технології
Реклама:
Матеріали за темою
Податкова презентувала мобільний застосунок 28 вересня 2023, 16:27
WhatsApp із жовтня не підтримуватиметься на старих версіях Android 26 вересня 2023, 13:40
Google додав у пошуковик функцію для комбінування емодзі 14 вересня 2023, 11:10
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті