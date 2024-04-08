Користувачі Android зможуть автоматично розпізнавати невідомі номери

фото: PiunikaWeb

Компанія Google розробляє сервіс Lookup, який зможе визначати власників невідомих номерів, які дзвонили користувачам.

Про це пише The Verge.

Компанія Google розробляє нову функцію для власників Google Pixel. Застосунок дозволить ідентифікувати номер телефону, навіть якщо він не збережений у телефонній книзі.

Отримуючи виклик від невідомого номера, поруч з’являється кнопка "Пошук". Під час натискання на неї система автоматично виконує пошук в Google.

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"Хоча програма Google Phone є типовою для телефонів Pixel, інші власники Android можуть її завантажити. Нова кнопка "Пошук" містить інші параметри, як-от "Блокувати" та "Історію", які ви бачите, коли торкаєтеся нещодавнього виклику в програмі "Телефон", – пише The Verge.

Функція вже працює в Японії з березня. Очікується, що Google може представити її для користувачів по всьому світу в червневому Feature Drop.

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