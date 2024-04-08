ЖК "Воздвиженка" відкидає звинувачення АРМА в неефективному управлінні

ТОВ "ЖК Воздвиженка" ("ЖКВ") оприлюднило заяву, в якій відкидає звинувачення Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) в неефективному управлінні 126 об'єктами нерухомості.

Про це повідомляє пресслужба управителя.

Так, починаючи з травня 2022 року, ЖКВ щомісячно збільшувало розмір доходів від управління, які після початку широкомасштабної військової агресії впали втричі. В першому кварталі 2024 року розмір доходів перевищив довоєнний рівень і продовжує зростати.

"За визнанням самого ж АРМА, ЖКВ є найбільш дохідним управителем, який забезпечує левову частку усіх доходів АРМА від управління активами: 55% у 2021 році, 62% у 2022 році, 28% у 2023 році. Ефективність управління підтверджена довідками самого ж АРМА за цей період за результатами щомісячних камеральних перевірок, а також декількох виїзних", - йдеться у повідомленні.

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Як йдеться у релізі компанії, попри це, з кінця 2023 року АРМА виявляє "відверто негативне ставлення до ЖКВ", намагаючись спростувати ефективність управління арештованими активами з метою відмови в пролонгації договорів управління або їх дострокового розірвання.

"Закрутивши "бюрократичне колесо" (безкінечні запроси та перевірки), АРМА практично заблокувало бізнес-діяльність ЖКВ. Загалом ми своєчасно подали близько 35 відповідей, обґрунтувань і пояснень на 5 000 аркушах", - продовжили у пресслужбі.

У компанії додали, що претензії АРМА стосуються 0,5 млн грн витрат, з приводу яких також було надано пояснення їх обґрунтованості, при тому, що ЖКВ залучило від управляння майном майже 500 млн грн. Тобто 0,1% від залучених коштів.

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Нагадаємо:

Національне агентство розшуку та менеджменту (АРМА) розпочало заходи із заміни управителя ТОВ "ЖК Воздвиженка" через неефективне управління 126 об’єктами нерухомості.