Держава розробляє програму оренди житла з правом викупу

Державна "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло") розробляє програми оренди житла з правом викупу та соціальної оренди житла.

Про це пресслужба компанії повідомила агентству "Інтерфакс-Україна".

В "Укрфінжитло" зазначили, що ці програми мають допомогти задовольнити соціальний запит на доступне житло, який зріс унаслідок війни.

Наразі активна робота триває над програмою оренди житла з правом викупу. Формат rent to own передбачає, що людина спочатку орендує вибране житло протягом обмеженого періоду часу, разом зі сплатою орендних платежів накопичує кошти на сплату першого внеску і потім угода перетворюється на звичайний кредит.

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"Поки що не готові озвучувати деталі щодо ставок, термінів і учасників. Більше конкретики ви почуєте після всіх етапів обговорення з представниками уряду", – повідомили у компанії.

Нагадуємо:

Програма "єОселя" працює вже майже 1,5 роки і за цей час зафіксовано близько 600 тисяч заявок на пільгову іпотеку. Проте кредит отримує лише 1% від поданих заяв.

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