Власники боргових зобов'язань України розглядають можливість створення комітету з реструктуризації

Деякі власники українських боргових зобов'язань ведуть переговори щодо створення комітету кредиторів на тлі можливої реструктуризації заборгованості.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами джерел, великі власники боргових облігацій можуть активізувати переговори щодо створення такої групи після весняних зборів Міжнародного валютного фонду, які розпочнуться 17 квітня. Вони зазначають, що тиск часу посилюється, оскільки мораторій на погашення боргів за українськими облігаціями, наданий Україні у 2022 році, має завершитися у вересні.

Виплати за 20 мільярдів доларів непогашених міжнародних облігацій України були припинені два роки тому після вторгнення Росії за домовленістю з власниками облігацій.

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"Але політикам у Києві важко підтримувати фінансовий стан країни, оскільки вторгнення вступає у третій рік. Російські війська знищили міста, пошкодили енергетичну інфраструктуру, вбили десятки тисяч людей і змусили понад 10 мільйонів покинути домівки", - пише агентство.

Український уряд також бореться з невизначеністю щодо міжнародної допомоги, оскільки понад 60 мільярдів доларів військової та фінансової допомоги поки не ухвалені. З них Київ сподівався отримати 8 мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки.

Попри цей тиск, український уряд намагається підтримувати гарні стосунки з міжнародними інвесторами, частково тому, що сподівається залучити їх до фінансування відбудови країни після завершення війни.

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Нагадаємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко та Надзвичайна і Повноважна Посол США в Україні Бріджит Брінк підписали угоду щодо відтермінування виплат за державним боргом.

У грудні 2023 року група офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу погодила призупинення виплат за офіційним боргом до 2027 року.