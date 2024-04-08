Масовані обстріли інфраструктури в березні вплинули на ринок вакансій - дослідження

У березні український ринок праці поповнився понад 100 тис вакансій, водночас на нього мали негативний вплив ворожі обстріли інфраструктури.

Про це йдеться в дослідженні сервісу пошуку роботи Work.ua.

У березні ринок праці знову перетнув позначку у 100 000 вакансій, що вдесятеро більше, ніж на початку великої війни в березні 2022 року.

Водночас активність шукачів у відгуках на пропозиції роботи від початку 2024 року знижується.

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№І хоча це явище відповідає сезонним тенденціям, у нього є й інші причини. Так, особливо помітний спад Work.ua зафіксував після масованих обстрілів енергетичної інфраструктури наприкінці березня", - йдеться в дослідженні.

У березні роботодавці опублікували 102 817 вакансій - кількість вакансій вперше від листопада 2023 року перетнула позначку у 100 000.

Як і минулого місяця, у 13 областях України ринок праці показує цілковите відновлення і пропонує більше вакансій, ніж у лютому 2022 року.

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У цих областях також спостерігається найбільший приріст пропозицій роботи у березні:

Тернопільська (+11%);

Закарпатська (+8%);

Полтавська (+7%);

Кіровоградська (+7%);

Хмельницька (+6%).

Серед областей-лідерів, то в чотирьох із них вакансій побільшало, а от в одній кількість роботи незначно скоротилася:

Київська область — 34 964 вакансії, +5% до лютого;

Львівська — 9 250, +4%;

Дніпропетровська — 9 231, +3%;

Одеська — 6 541, +4%;

Харківська — 3 563, -0,5%.

"Зменшення кількості вакансій на Харківщині повʼязуємо з обстрілами енергетичної інфраструктури наприкінці березня 2024 року. Адже, як ми вже вказували вище, удари по енергетичних обʼєктах вплинули на активність шукачів і роботодавців. А саме Харків стикнувся з чи не найбільшими проблемами після масованих обстрілів", - констатують аналітики.

work.ua

Нагадуємо:

Цьогоріч Державний центр зайнятості планує запустити мобільний застосунок Служби зайнятості з доступом до Єдиного порталу вакансій.