Масовані обстріли інфраструктури в березні вплинули на ринок вакансій - дослідження
У березні український ринок праці поповнився понад 100 тис вакансій, водночас на нього мали негативний вплив ворожі обстріли інфраструктури.
Про це йдеться в дослідженні сервісу пошуку роботи Work.ua.
У березні ринок праці знову перетнув позначку у 100 000 вакансій, що вдесятеро більше, ніж на початку великої війни в березні 2022 року.
Водночас активність шукачів у відгуках на пропозиції роботи від початку 2024 року знижується.
№І хоча це явище відповідає сезонним тенденціям, у нього є й інші причини. Так, особливо помітний спад Work.ua зафіксував після масованих обстрілів енергетичної інфраструктури наприкінці березня", - йдеться в дослідженні.
У березні роботодавці опублікували 102 817 вакансій - кількість вакансій вперше від листопада 2023 року перетнула позначку у 100 000.
Як і минулого місяця, у 13 областях України ринок праці показує цілковите відновлення і пропонує більше вакансій, ніж у лютому 2022 року.
У цих областях також спостерігається найбільший приріст пропозицій роботи у березні:
- Тернопільська (+11%);
- Закарпатська (+8%);
- Полтавська (+7%);
- Кіровоградська (+7%);
- Хмельницька (+6%).
Серед областей-лідерів, то в чотирьох із них вакансій побільшало, а от в одній кількість роботи незначно скоротилася:
- Київська область — 34 964 вакансії, +5% до лютого;
- Львівська — 9 250, +4%;
- Дніпропетровська — 9 231, +3%;
- Одеська — 6 541, +4%;
- Харківська — 3 563, -0,5%.
"Зменшення кількості вакансій на Харківщині повʼязуємо з обстрілами енергетичної інфраструктури наприкінці березня 2024 року. Адже, як ми вже вказували вище, удари по енергетичних обʼєктах вплинули на активність шукачів і роботодавців. А саме Харків стикнувся з чи не найбільшими проблемами після масованих обстрілів", - констатують аналітики.
Нагадуємо:
Цьогоріч Державний центр зайнятості планує запустити мобільний застосунок Служби зайнятості з доступом до Єдиного порталу вакансій.