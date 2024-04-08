Нацбанк та Мінфін США співпрацюватимуть у сфері кібербезпеки

Національний банк та Міністерство фінансів США підписали Меморандум про взаємодію та співробітництво у сфері кібербезпеки.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

" Документ дає можливість сторонам продовжувати співпрацю, що стала результатом попередніх домовленостей між інституціями щодо підтримки України в питаннях кібербезпеки та наданні всебічної допомоги для подальшої розбудови можливостей кіберзахисту України, зокрема банківського та фінансового секторів", - йдеться в повідомленні.

Голова НБУ Андрій Пишний подякував колегам з Мінфіну США за допомогу в підвищенні потенціалу кіберстійкості української фінансової системи, посиленні її спроможності в реагуванні на кіберінциденти.

Реклама:

"Зміцнення кібербезпеки та спільна протидія актуальним кіберзагрозам вкрай важливі для стабільної та безперервної роботи українського фінансового сектору. Особливо актуальним це питання є в умовах гібридної війни, яку вже третій рік рф веде проти України на додачу до повномасштабної військової агресії", – наголосив він.

За словами голови регулятора, співпраця НБУ та Міністерства фінансів США в цьому напрямі дасть змогу й надалі підтримувати ефективну систему захисту банків та фінансових установ від кіберзагроз, зокрема в умовах воєнного стану, та забезпечувати сталість фінансових ринків.

Нагадуємо:

Реклама:

Міністр фінансів Сергій Марченко та Надзвичайна і Повноважна Посол США в Україні Бріджит Брінк підписали угоду щодо відтермінування виплат за державним боргом.