Курс валют на 8 квітня: скільки коштує гривня на початок тижня

На 8 квітня Національний банк зміцнив гривню до долара на 18 копійок, до євро національна валюта зміцнилась одразу на 25 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 38,8437 грн, євро – 42,0910 грн (на 5 квітня долар - 39,0201 грн, євро – 42,3485 грн).

На 11:15 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 38,78 – 39,26 грн проти котирувань у 38,50 – 39,21 грн напередодні.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 43,31– 42,81 грн проти курсу 42,78 – 42,81 грн за євро напередодні.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,8 - 39,3 грн (курс на 5 квітня – 38,9 - 39,4 грн);

Євро – 42,15 - 42,85 грн (курс на 5 квітня – 42,3 - 42,95 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 38,7 - 39,3 грн;

Ощадбанк – 38,9 - 39,4 грн;

Укрексімбанк – 38,8 - 39,4 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 39,22 грн за долар, monobank – 39,2 грн.

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