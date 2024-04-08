Курс валют на 8 квітня: скільки коштує гривня на початок тижня
На 8 квітня Національний банк зміцнив гривню до долара на 18 копійок, до євро національна валюта зміцнилась одразу на 25 копійок.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 38,8437 грн, євро – 42,0910 грн (на 5 квітня долар - 39,0201 грн, євро – 42,3485 грн).
На 11:15 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 38,78 – 39,26 грн проти котирувань у 38,50 – 39,21 грн напередодні.
На цей же час "чорний" курс євро становив 43,31– 42,81 грн проти курсу 42,78 – 42,81 грн за євро напередодні.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 38,8 - 39,3 грн (курс на 5 квітня – 38,9 - 39,4 грн);
- Євро – 42,15 - 42,85 грн (курс на 5 квітня – 42,3 - 42,95 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк – 38,7 - 39,3 грн;
- Ощадбанк – 38,9 - 39,4 грн;
- Укрексімбанк – 38,8 - 39,4 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 39,22 грн за долар, monobank – 39,2 грн.
Читайте також: Аграрії, блокування кордону та брак міжнародної допомоги: чому росте курс долара