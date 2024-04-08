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Курс валют на 8 квітня: скільки коштує гривня на початок тижня

Понеділок, 8 квітня 2024, 11:46 - Анастасія Жарикова

На 8 квітня Національний банк зміцнив гривню до долара на 18 копійок, до євро національна валюта зміцнилась одразу на 25 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 38,8437 грн, євро – 42,0910 грн (на 5 квітня долар - 39,0201 грн, євро – 42,3485 грн). 

На 11:15 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 38,78 – 39,26 грн проти котирувань у 38,50 – 39,21 грн напередодні. 

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На цей же час "чорний" курс євро становив 43,31– 42,81 грн проти курсу 42,78 – 42,81 грн за євро напередодні. 

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 38,8 - 39,3 грн (курс на 5 квітня – 38,9 - 39,4 грн);
  • Євро – 42,15 - 42,85 грн (курс на 5 квітня – 42,3 - 42,95 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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  • Приватбанк – 38,7 - 39,3 грн;
  • Ощадбанк – 38,9 - 39,4 грн;
  • Укрексімбанк – 38,8 - 39,4 грн. 

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 39,22 грн за долар, monobank – 39,2 грн. 

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