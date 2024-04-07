Чат-бот Grok став доступним для усіх преміум-підписників соцмережі X

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Соцмережа X Ілона Маска відкрила доступ до чат-бота Grok на базі ШІ від xAI для підписників преміум-рівня.

Про це пише Tech Crunch.

На своїй сторінці підтримки компанія повідомила, що лише користувачі Premium і Premium+ можуть взаємодіяти з чат-ботом в окремих регіонах.

"Минулого року, після того, як xAI Маска анонсував Grok, чат-бот став доступним для користувачів Premium+ - людей, які платять 16 дол на місяць або 168 дол на рік за підписку. З останнім оновленням доступ до чат-бота отримали користувачі, які платять 8 доларів на місяць.

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Користувачі можуть спілкуватися з Grok у "звичайному режимі" або "режимі розваг". Як і будь-який інший продукт з великою мовною моделлю, Grok показує позначки, які вказують на те, що чат-бот може давати неточні відповіді", - пише видання.

Загалом X Premium має три рівні: Basic, Premium і Premium+.

Нагадаємо:

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Раніше мільярдер Ілон Маск оголосив, що чат-бот Grok, створений його стартапом штучного інтелекту xAI, буде доступний для всіх преміум-підписників платформи X (колишнього Twitter).

Економічна правда