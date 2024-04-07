У Харкові та області збільшили обсяг аварійних відключень
Неділя, 7 квітня 2024, 12:02 -
Через російські дронові удари у Харкові та області енергетики змушені збільшити обсяг аварійних відключень.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Вночі росіяни завдали чергового масованого удару дронами по Харківщині. Серед пошкоджених цивільних об’єктів – об’єкт високовольтної мережі НЕК "Укренерго", - йдеться у повідомленні.
Відтак, диспетчерський центр "Укренерго" змушений збільшити сьогодні в Харкові та області обсяг аварійних відключень.
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