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У Харкові та області збільшили обсяг аварійних відключень

Неділя, 7 квітня 2024, 12:02 - Артур Крижний

Через російські дронові удари у Харкові та області енергетики змушені збільшити обсяг аварійних відключень.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Вночі росіяни завдали чергового масованого удару дронами по Харківщині. Серед пошкоджених цивільних об’єктів – об’єкт високовольтної мережі НЕК "Укренерго", - йдеться у повідомленні.

Відтак, диспетчерський центр "Укренерго" змушений збільшити сьогодні в Харкові та області обсяг аварійних відключень. 

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Нагадаємо:

Енергетики відновили резервну лінію живлення Запорізької АЕС, яку росіяни пошкодили напередодні. 

енергетика Харків
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