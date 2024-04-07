ДОТ очікує формування наглядової ради у травні

Державний оператор тилу (ДОТ) розраховує на завершення формування наглядової ради у травні та старт її роботи у червні.

Про це повідомив генеральний директор ДОТ Арсен Жумаділов в ефірі телемарафону, пише "Укрінформ".

"Стартував процес запуску наглядової ради і Державного оператора тилу, й агенції, яка займається закупівлею зброї. Очікуємо, що у травні буде рішення по визначенню незалежних членів та представників держави до наглядової ради - і вже у червні вона запрацює", - сказав Жумаділов.

Він зазначив, що наглядова рада ДОТ складатиметься із трьох незалежних членів та двох представників держави. Відбір незалежних членів проводить рекрутингова компанія.

Нагадаємо:

Реклама:

Закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" (ДОТ) повідомила про зрив деякими обраними без Prozorro компаніями для постачання продуктів для армії. Їхні зобов’язання взяли на себе інші компанії.