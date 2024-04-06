Україна в березні експортувала 8,5 тисячі тонн молочних продуктів

У березні Україна експортувала 8,55 тисячі тонн молочних продуктів на суму 18 мільйонів доларів, що незначно більше обсягів експорту в лютому. Натомість порівняно з березнем торік вони скоротились на 11 %.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока за даними Державної служби статистики.

Із початку року були експортовані 25,3 тисячі тонн молочних продуктів, що на 5% менше порівняно до минулорічного періоду. Експортна виручка за поставлені товари збільшилася на 8% порівняно до лютого 2024 року.

Головними експортними категоріями у грошовому еквіваленті були:

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молоко та вершки, згущені - 28%;

сири - 22%;

морозиво - 20%;

масло вершкове - 14%.

Асоціація виробників молока

У березні натуральні обсяги експорту молока і вершків незгущених становили близько 2,28 тисячі тонн, що на 3% більше порівняно до лютого. Близько 95% товару було експортовано в Молдову, 2% у Вірменію, а 1% - в Грузію.

Також Україна скоротила обсяги експорту молока і вершків незгущених до 7,23 тис т (-12%). Обсяги експорту згущеного молока скоротилися через зменшення поставок в Ізраїль, Польщу, Німеччину та Молдову.

Експорт кисломолочних продуктів становив 290 т в натуральних обсягах, що на 7% менше порівняно до лютого. Експортна виручка за поставлений товар склала 387 тисяч дол, що на 3% більше порівняно до попереднього місяця. Близько 94% товару було відвантажено в Молдову, 2% - в ОАЕ, 1% - у Польщу.

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Молочної сироватки було експортувано 1,84 тис. т на суму 1,2 млн дол. Натуральні обсяги експорту зменшились на 14%, а грошовий виторг на 12%, порівняно до лютого. Близько 38% товару було поставлено у Китай, 14% на Філіппіни, 11% у В'єтнам.

Також у березні Україна експортувала 868 тонн сирів на суму 3,95 млн дол. Натуральні обсяги експорту зменшилися на 2%, а грошовий виторг за поставлений товар зріс на 3% порівняно до лютого. Експортні поставки сирів скоротилися в Німеччину та Латвію. Близько 43% експортованих сирів були відвантажені в Молдову, 27% у Казахстан, 10% - у Німеччину.

Експорт українського вершкового масла у березні становив 390 тонн, що на 23% більше, ніж у лютому. Грошовий обсяг зріс на 21% порівняно до лютого, та становив 2,5 млн дол. Поставки масла збільшилися у Молдову, Азербайджан, ОАЕ. Близько 48% експортованого масла було відвантажено в Молдову, 31% в Азербайджан, 6% - в Ізраїль.

Минулого місяця українські експортери збільшили натуральні обсяги експорту морозива до 1,04 тисячі тонн (+40%). Грошовий виторг за поставлений товар збільшився до 3,58 млн дол. (+40%). Близько 28% товару було доставлено у Німеччину, 18% у Польщу, 13% - у Молдову.

Натомість у березні Україна імпортувала 4,49 тисячі тонн молочних продуктів, що на 12% менше порівняно до лютого. Минулого місяця в Україну збільшилися поставки сирів (+32%) та морозива (+86%).

Найбільше скорочення імпортних поставок за останній місяць спостерігалося по вершковому маслу (-121%).

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